İstanbul'da yaşayan Mehmet Dereli (53), tatil için memleketi Isparta Eğirdir'e gitti. Dereli, cumartesi günü iki köpeğiyle birlikte Oluklacı’ya tırmandı. Akşam saatlerinde ise köpekleri tek başına döndü. Bunun üzerine yakınları durumu polise bildirdi. Başlatılan arama çalışması dördüncü gününe girdi. Hava ve karadan yapılan aramaya iz takip köpekleri de katıldı. Şu ana kadar Dereli’ye ait herhangi bir ize rastlanamadı. Çalışmalar yarın sabah yeniden başlayacak.
Isparta’da 3 gündür aranan 17 yaşındaki genç ölü bulundu! Isparta’da ‘gezmeye çıkıyorum’ diyerek evden ayrılan ve 3 gündür kayıp olan Alişan Yılmaz’ın cansız bedenine ulaşıldı.
Kayıp kardeşlerin 9 yıl sonra cesedi bulundu Ankara'da 9 yıldır kayıp olan Oğulcan Bertan Karaoğlu ile Özgür Çağkan Barış Karaoğlu'nun kemikleri hobi bahçesinde bulundu.
Isparta'da kaybolan şahıs 4 gündür aranıyor
Isparta Eğirdir'de kaybolan Mehmet Dereli'den dört gündür haber alınamıyor. Arama kurtarma ekipleri, Dereli'yi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.
İstanbul'da yaşayan Mehmet Dereli (53), tatil için memleketi Isparta Eğirdir'e gitti. Dereli, cumartesi günü iki köpeğiyle birlikte Oluklacı’ya tırmandı. Akşam saatlerinde ise köpekleri tek başına döndü. Bunun üzerine yakınları durumu polise bildirdi. Başlatılan arama çalışması dördüncü gününe girdi. Hava ve karadan yapılan aramaya iz takip köpekleri de katıldı. Şu ana kadar Dereli’ye ait herhangi bir ize rastlanamadı. Çalışmalar yarın sabah yeniden başlayacak.
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