Türkiye Gazetesi

Konya’da akşam saatlerinde site otoparkına aracını park eden bir kişi, otomobilin çizildiğini görünce site yönetimiyle tartışma yaşadı.

ARALARINDA TARTIŞMA ÇITI

Site sakinlerinden Ahmet Ü. (32), otomobilindeki çiziği görmesi üzerine kapıcı olan Adem Topbaş’ı (24) çağırdı. Ahmet Ü’nün aracın nasıl çizildiğini ve park halindeki aracını neden kontrol etmediğini sorması üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Çıkan tartışmanın kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu Ahmet Ü, Adem Topbaş’ı bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Yaralı Adem Topbaş, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Topbaş burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KAMERAYA BAKMIŞLAR

Site sakinlerinden Bekir Candan, “Arabanın çizik olduğunu söylemiş, sonra kameraya bakalım denildiğini duydum. Sonra bir bıçaklaşma olmuş bıçak vurmuş. Buradan damla damla kan izleri var, burada bakkala doğru gitmişler. Bakkalın orada da yatmış yere” dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kardeş kavgası ev yaktırdı Gaziosmanpaşa'da yaşayan iki kardeşin kavgası yangınla sonuçlandı. Kardeşlerden biri evi ateşe verirken, yangının hızla yayılması üzerine bir kişi dumandan etkilendi.

Kaza kavgası cinayetle sonlandı Kırklareli'de iki otomobil kaza yaptı. Ardından kavga yaşandı. Bir kişi aldığı darbelerle hayatını kaybetti.

Arazi kavgasında 3 kardeş öldü, anne ağır yaralandı Kayseri'de akrabalar arasında arazi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 3 kardeş hayatını kaybederken, 2'si ağır 4 kişi de yaralandı.