Türkiye Gazetesi

Denizli’de Pamukkale ilçesine bağlı Çamlaraltı Mahallesi’nde meydana gelen olayda kuyumcu toptancılığı yapan Furkan Zıbıncı yaşadığı apart dairesinde 25 yaşındaki üniversite öğrencisi sevgilisi Şebnem Şirin ile buluştu. Çiftin arasında sabaha karşı nedeni bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Şebnem Şirin, Furkan Zıbıncı’yı sırtından bıçaklayarak hafif şekilde yaraladı.

SEVGİLİSİNİ ELLERİYLE BOĞDU

Duruma öfkelenen Furkan Zıbıncı, kız arkadaşını elleriyle boğduktan sonra otomobili ile olay yerinden kaçtı. Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını gerçekleştirirken, genç kızın cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

OTOMOBİLİYLE KAÇARKEN YAKALANDI

Otomobiline binerek kaçan Zıbıncı için polis ekipleri çevrede geniş çaplı araştırmalara başladı. Etrafı didik didik arayan ekipler, Merkezefendi ilçesine bağlı Saltak Caddesi'nde zanlıyı otomobiliyle kaçarken yakaladı. Polis ekipleri tarafından yakalanan zanlı, sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanede kendisine yöneltilen 'neden yaptınız' sorusunu yanıtsız bıraktı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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