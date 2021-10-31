Türkiye Gazetesi

ANKARA

2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programından alınan bilgiye göre, trafik sıkışıklığına bağlı zaman kaybı, çevre kirliliği ve gürültü kirliliğinin asgariye indirilmesi için ülkede toplu taşımanın ve motorsuz ulaşım türlerinin geliştirilmesine yönelik önemli yatırımlar yapıldı.

YAYA BÖLGELERİ OLUŞTURULACAK

Kent merkezlerinde tarihi ve kültürel cazibe noktalarıyla alışveriş bölgelerinde motorlu taşıtlardan arındırılmış yaya bölgeleri oluşturulacak. Bisiklet kullanımını teşvik etmek için ise finansal destek mekanizmaları uygulanacak.

Bisiklet Yolları Yönetmeliği çerçevesinde 1000 kilometre uzunluğundaki kent içi bisiklet yolu projelerine finansman desteği sağlanacak. 1700 kilometre uzunluğundaki Birinci Etap Bisiklet Yolları Uygulama Planı yayınlanacak.

Belediyelerden gelecek talepler doğrultusunda yeni bisiklet yolları yapılması için de destek verilecek. Belediyelerden gelecek taleplere göre bisiklet paylaşım projeleri hayata geçirilecek.

Bisiklette merkez üs olacağız Bisiklet Endüstrisi Derneği (BİSED) Yönetim Kurulu Başkanı Esat Emanet, Türk Bisiklet Endüstrisinin, salgın sürecinde artan talep sebebiyle kapasitesinin üzerinde bir üretim ve istihdamı sürdürdüğünü söyledi.