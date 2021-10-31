Türkiye Gazetesi

Kocaeli'de bir anlık dikkatsizlik yaşlı adama pahalıya mal oldu. Oğluyla birlikte 2 katlı evinin çatısına çıkarak tamiratına yardım etmek isteyen adam, bir an dikaktini kaybetti. Söz konusu dikkatsizlik yaşlı adamın ağır yaralanmasına sebep oldu.

HASTANEDEKİ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Olay, Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi Şehit Mecit Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı binanın çatısında oğluyla birlikte tamirat yapan Dursun D. (76) dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Dursun D., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.

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