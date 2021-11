Türkiye Gazetesi

Bursa Çatalfırın semtinde 15. yüzyılda inşa edilen Veled-i Saray Camii’nin dört bir yanından yol, üzerinden de köprü geçiyor. Ancak, trafiğin bir saniye bile durmadığı bölgede camiye gidilebilecek bir yol yok.

Vatandaşların camiye girebilmesi için önce araba, sonra da bariyer engelini aşması gerekiyor. Ya da alt geçidin kullanılması lazım ama burada da merdivenleri bulmak oldukça güç... Bulunsa da yaşlılar ve engelliler için inip çıkması imkânsıza yakın.

YETKİLİLERDEN YARDIM BEKLİYORLAR

Cami cemaatinden Ali Hakyemez “Öğle ve ikindi namazlarında buraya geliyorum fakat caminin yolu yok. Şimdiye kadar başıma bir iş gelmedi ama her an araba çarpabilir. Çünkü yaya geçidi yok. Yetkililerin bir an önce bu işe el atmasını bekliyoruz” dedi.

Başka bir vatandaş ise “Camimizdeki asıl sıkıntı, alt geçidi yaşlı insanların kullanamaması. Bastonlarla yürümek çok zor oluyor. Demirlerden atlamak daha da zor... Ayrıca camimizin ısınma problemi de var. Merkezde olmamıza rağmen problemlerimiz halledilmiyor” diye konuştu.

