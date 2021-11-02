Adana'da servis midibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı. Osman Samsa idaresindeki fabrika işçilerini taşıyan servis midibüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Karaisalı kavşağında bariyerlere çarparak devrildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada sürücü ile midibüste bulunan 7 işçi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öğrenci servisi devrildi: Ölü ve yaralılar var Öğrenci servisi devrildi: Ölü ve yaralılar var Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 lise öğrencisi hayatını kaybederken, sürücü ve 4 öğrenci yaralandı.

İşçileri taşıyan servis devrildi: Yaralılar var İşçileri taşıyan servis devrildi: Yaralılar var Uşak’ta demir yolu yapım işçilerini taşıyan servis refüje devrildi. Kazada 10 kişi yaralandı.