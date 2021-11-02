Adana'da servis midibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı. Osman Samsa idaresindeki fabrika işçilerini taşıyan servis midibüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Karaisalı kavşağında bariyerlere çarparak devrildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada sürücü ile midibüste bulunan 7 işçi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Öğrenci servisi devrildi: Ölü ve yaralılar var Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 lise öğrencisi hayatını kaybederken, sürücü ve 4 öğrenci yaralandı.
İşçileri taşıyan servis devrildi: Yaralılar var Uşak’ta demir yolu yapım işçilerini taşıyan servis refüje devrildi. Kazada 10 kişi yaralandı.
Adana'da servis midibüsü devrildi: 8 yaralı
Adana'da meydana gelen kazada servis midibüsü bariyerlere çarparak devrildi. Kazada yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı.
Adana'da servis midibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı. Osman Samsa idaresindeki fabrika işçilerini taşıyan servis midibüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Karaisalı kavşağında bariyerlere çarparak devrildi.
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