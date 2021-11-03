Türkiye Gazetesi

Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Bölgede akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Gelibolu-Lapseki hattındaki feribot ulaşımı da aynı nedenle geçici olarak durduruldu.



Çanakkale Boğazı çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle, boğaz çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

