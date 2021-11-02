Türkiye Gazetesi

Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Gece yarısından itibaren etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce (VTS), kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

Öte yandan Gelibolu-Lapseki hattındaki feribot ulaşımı da sis nedeniyle geçici olarak durduruldu.

Bakan Dönmez açıkladı: İşte Yavuz, Kanuni ve Fatih gemilerinin maliyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, milli sondaj gemilerinin maliyetini açıkladı. Bir gemi fiyatına 3 gemi alındığının altını çizen Bakan Dönmez, "Yavuz, Kanuni ve Fatih gemilerini 743 milyon dolara aldık" dedi. Dönmez ayrıca BOTAŞ’ta elektrik iletim tarafı ile gazın ticaretini yapanların ayrıştırılacağını duyurdu.

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