Türkiye Gazetesi

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Malzeme Enstitüsü Sensör Teknolojileri Proje Grubu’nda başuzman araştırmacı olan Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar, cumartesi günü İstanbul Tuzla’daki evinde ölü bulundu.

Kimyasal sensör teknolojileri üzerine araştırmalar yapan Erbahar’ın ölümünden önce eşine not bıraktığı ortaya çıktı. Notta, kocasına “seni çok seviyorum” dediği görülürken 27 defa “çok, çok, çok...” yazması dikkat çekti.

OTOPSİ İLE BELLİ OLACAK

Bu arada, güvenlik güçleri banyodaki bardağın içinde sıvı bir madde bulurken Adli Tıp’ta yapılan ön incelemede Erbahar’ın vücudunda siyanüre rastlandı. Ancak bir çocuk annesi kadının kesin ölüm sebebi otopsi ile belli olacak. Erbahar’ın daha önce de siyanürle intihar girişiminde bulunduğu, eşinin son anda ikna ederek vazgeçirdiği iddia edildi. Fakat onu tanıyanlar intihar etmeyeceğini, başkası tarafından cinayete kurban gitmiş olabileceğini savundu.

Öte yandan, Doç. Dr. Erbahar, geçen yıl, zehirli gazlara karşı yüksek algılama hassasiyetine sahip kompakt sensör çalışmasıyla ödüle layık görülmüştü. Erbahar, en ileri bilimsel araştırmaları yürüten 40 yaş altı genç bilim kadınlarına verilen L’Oreal-UNESCO Bilim Kadınları İçin Program Ödülü’nü almaya hak kazanmıştı. Bu projenin, askerî ve endüstriyel alanlardaki güvenlik birimleriyle sanayi kuruluşlarında kullanılması hedefleniyordu.

TÜBİTAK’tan acı kayıp: Başuzman intihar etti Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Marmara Araştırma Merkezi’nde başuzman araştırmacı olarak çalışan Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar boşanma aşamasında olduğu eşine not bırakıp böcek ilacı içerek intihar etti.