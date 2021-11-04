Türkiye Gazetesi

KKTC'de zam yağmuru devam ediyor. Yavru Vatan'da tüp gazın ardından ekmeğe de zam geldi. Geçtiğimiz ağustos ayında 2,25 liraya satılan ekmek, 2,75 yükselmiş artan döviz fiyatları sebebiyle eylül ayında ise 3 TL olmuştu. Son yapılan zamla KKTC’de pazartesi gününden itibaren 200 gramlık ekmeğin fiyatı 4 liraya satılacak.

"ZAMLAR KAÇINILMAZ"

KKTC Fırıncılar Birliği Başkanı Ömer Çıralı, 50 kilogram unun torbasına bir yılda yüzde 70 zam geldiğini belirterek, artan girdi fiyatları sebebiyle yapılan zammın kaçınılmaz olduğunu açıkladı. Çıralı, KKTC'ye buğdayın dolar üzerinden geldiğini ve ithalatın iki tüccar üzerinden yapıldığına dikkat çekti. Başkan Çıralı, buğday ithalinin rekabet ortamının oluşabilmesi için tamamı ile serbest bırakılması gerektiğini aktardı.



Ekmeğe zam gelebilir Un ve mayaya her ay zam geldiğini belirten fırıncılar, önümüzdeki günlerde ekmekte fiyat artışının kaçınılmaz olduğunu söylüyor.



Fırıncılar ekmeğe zam istiyor İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, '1 lira 25 kuruş, maliyeti kurtarmıyor. 200 gram ekmek 1 lira 75 kuruş olsun" diyor.