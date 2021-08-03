Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde ekmeğe zam konusu gündeme gelmişti. Konunun üzerine açıklamalarda bulunan fırıncılar, un ve maya fiyatlarına her ay 20 TL zammın gelmesiyle olumsuz etkilendiklerini ve ilerleyen günlerde ekmeğe zammın kaçınılmaz olduğunu öngörüyorlar.

"FİYATLARIN SABİTLENMESİNİ İSTİYORUZ"

Ekmek fiyatlarına esnaf olarak zammın gelmesini istediklerini ifade eden fırıncı Hakan Karaca, “Şu durumda insanların mağdur olmaması daha önemli. Un ve maya fiyatlarının her ay 10 ile 20 TL arasında artış göstermesi biz fırıncıların zarara uğramasına sebep oluyor. Yaklaşık günde 300, ayda ise 9 bin TL zarar ediyoruz. Bu da düşük bir zarar değil. Bizler ekmeğe zam istemiyoruz. Sadece fiyatların sabitlenmesini istiyoruz. Vatandaş ekmeğe 2- 2,5 TL verdiği zaman suçlunun biz olduğunu zannediyor. Bu bizim elimizde olan bir durum değil” şeklinde konuştu.

Ekmeği 2 TL’den sattıklarını belirten Karaca, “İnsanlar ekmek alırken şaşırıyor. Ekmeği 2,5 TL’den satmadığımız için. Ama kimi vatandaş ise 2 TL’nin bile çok yüksek olduğunu söylüyor. Böylelikle hem biz mağdur oluyoruz hem de vatandaş mağdur oluyor. Un ve hamur fiyatlarının her ay üzerine 10-20 TL artmasıyla birlikte ilerleyen zamanlarda ekmek fiyatlarında artış olacağı görünüyor. Beklenen zam ise 25 kuruş olursa rahatlarız diye düşünüyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

İDDİALARA YALANLAMA

Öte yandan, İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, kentte “aşı olmayana ekmek satılmadığı” şeklindeki iddiayı yalanlayarak, “Esenler’de bir fırın işletmecisinin yapmış olduğu açıklama talihsiz bir açıklamadır. İstanbul Fırıncılar Odası yönetim kurulunun kesinlikle böyle bir talebi ve isteği yoktur” dedi.

Aşı olmayana ekmek verilmeyecek mi? Açıklama geldi İstanbul'un bazı ilçelerinde koronavirüs aşısı olmayanların ekmek alamayacağına dair çıkan haberlere tepki gösteren Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Şu an için aşı olmayanlara ekmek verilmeyecek türü bir uygulama söz konusu değildir" ifadesini kullandı.

Donuk ekmek hamuru sektörde israfı bitirir Türkiye’de günde 29 bin ton, yılda 10 milyon ton ekmek üretiliyor. Ancak plansız üretim sebebiyle her gün yaklaşık 3 bin ton (yaklaşık 10 milyon adet) ekmek israf oluyor.