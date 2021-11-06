Türkiye Gazetesi

Kırsal Kocagöl Mahallesi'nde olay meydana geldi. Balıkçılık ve çiftçilik yapan 4 çocuk babası Hüseyin Söylen'in cansız bedeni evinin girişinde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILDIĞI DÜŞÜNÜLDÜ

Jandarmanın yaptığı incelemede Söylen'in elinde şarjlı bisikletinin kablosunun bulunması nedeniyle elektrik akımına kapıldığı ihtimali üzerinde durulmaya başlandı.

Hüseyin Söylen cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Balıkesir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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