Türkiye Gazetesi

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bulunan bir sitede gece saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Sitenin 66 daireli bloğunun çatı katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlerin tüm kata yayılması ile birlikte polis ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler kısa sürede binayı tahliye ederken, itfaiyenin uzun uğraşları sonucunda yangın söndürüldü.

'VANALARI KAPATTI' İDDİASI

Apartman sakinleri, yangını kendisi hakkında gelen şikâyetler üzerine gün içerisinde iş akdi feshedilen Yunus Emre A. (28) isimli kapıcının çıkardığını iddia etti. İşten çıkarılması nedeniyle öfkelenen evli ve 2 çocuk babası Yunus Emre A., site yönetimine kaldığı bloğun üst katındaki daireden yarın ayrılacağını söyledi. Ancak komşuların iddiasına göre o akşam toparlanıp evden çıkarken yangın söndürme sisteminin vanalarını kapatan kapıcı, hızlıca binayı terk etti. Kapıcının çıkışından sonra ise bloğun çatı katından dumanlar yükselmeye başladı.

YANGIN ÇIKARDIĞINI İTİRAF ETTİ

Yangının ardından kayıplara karışan kapıcı Yunus Emre A., yangının çıktığı sitenin birkaç sokak ötesinde dolaşırken yakalandı. Şüpheli Yunus Emre A., sağlık kontrolünden geçirilerek ifadesi alınmak üzere Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Şüphelinin işten kovulduğu için yangın çıkardığını itiraf ettiği öğrenildi.

"BİNADA EN AZ 200 KİŞİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Yangını çıkardığı iddia edilen kapıcıya iş akdinin feshedildiğini bildirdiklerini ve kendisinin bulunduğu daireyi yarın boşaltacağını belirttiğini ifade eden site yöneticisi Osman Emral, "Kapıcı ile ilgili yoğun şikayetler vardı. Biz de bu şikayetlerden dolayı bugün kendisine iş akdinin feshedildiğini tebliğ ettik. Yarın evi boşaltacağını söyledi. Ben dışarıdayken 'evi yaktı' diye haber geldi. Komşuların söylediğine göre su vanalarını da kapatmış. Evden çıkar çıkmaz üst kattan bir yanık kokusu gelmeye başlamış. Kapıcının işten ayrıldığı için yaktığını düşünüyoruz" dedi.

"Bir çanta ve çocuklarını alıp gittiğini güvenlik görevlileri söyledi" diyen site yöneticisi Emral, "Güvenlik görevlileri dumanı görüp haber vermişler. Hemen yukarı çıkmışlar yanmaya başlayınca. Kapı da kapalıymış. Ben ‘kapıyı kırın, itfaiyeye yardımcı olun’ dedim. Kapıyı kırdılar. Binada 66 daire var. En az 200 kişi olduğunu düşünüyorum” dedi.

Ahşap ev alevlere teslim oldu: "Yangında bütün eşyalarımızı kaybettik" Kastamonu’nun merkeze bağlı Kurtgömeç köyünde üç katlı ahşap ev, çıkan yangında alevlere teslim oldu.

Bu evin gizemi çözülemiyor! Her gün yangın çıkıyor Kastamonu Kurusaray köyündeki bir evde son bir haftada 5 defa yangın çıktı. Ne evde oturanlar, ne yetkililer bu durumu açıklayabildi.

'Çamaşır asmayın, buraları yakacağım' dedi, evinde yangın çıktı Zonguldak'ta gece saatlerinde komşusuna 'Kapıya çamaşır asmayın buraları yakacağım' dediği iddia edilen şahsın dakikalar sonra evinde yangın çıktı.