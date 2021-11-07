Türkiye Gazetesi

Ankara'nın Mamak ilçesinde 20.00 sıralarında gerçekleşen olayda iddiaya göre kombici dükkanı işleten 70 yaşındaki Sinan Bayat bir süre önce dolandırıldığı 60 yaşındaki Mürsel Acar ve 61 yaşındaki Erdoğan Çakmak ile buluştu. Üç kişi bir süre tartıştıktan sonra, olay kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi sonucunda Sinan Bayat, beraberinde getirdiği silah ile Acar ve Çakmak'a ateş edip olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Acar'ın vücuduna isabet eden mermilerle olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, Çakmak'a ise olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Çakmak'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

DÜKKANA GİRİNCE BİR CESET DAHA BULDULAR



Olayla ilgili soruşturma başlatırken, Sinan Bayat'ın Çankaya ilçesi Birlik Mahallesi'ndeki iş yerinde olduğunu belirleyen polis ekipleri adrese operasyon gerçekleştirdi. Şüpheli Sinan Bayat'ın yanı sıra dükkanında bir erkek cesedi daha bulundu. Gözaltına alınan Bayat, cesedin arkadaşı Hicabi Çınar'a (61) ait olduğunu ve bir hafta önce öldürdüğünü itiraf etti. Bayat, ilk ifadesinde arkadaşı Hicabi Çınar'ın dolandırıldığı için kendisiyle dalga geçtiğini bunun üzerine Çınar'ı öldürdüğünü söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Esrarengiz cinayet: Göğsünden vurularak öldürüldü İki arkadaşı ile birlikte hava almak için dışarı çıkan çiftçi, bulunduğu bağ evinin bahçesinde göğsünden vurulup öldürüldü.