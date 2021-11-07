Türkiye Gazetesi

Kağıthane Sultan Selim Mahallesi’nde 18 yaşındaki Hasan L. ile arkadaşı Velit A. parkta oturdukları sırada yanlarına 5 kişilik bir grup geldi. Grup, Hasan L. ve arkadaşına “burada oturmayın” dedikten sonra küfür ederek parktan kovdu. Bunun üzerine Hasan L. ve arkadaşı parkın çıkışına doğru yürümeye başladı. Hasan L. ve arkadaşı parkın çıkışında doğru yürümeye başladığı sırada Yasin A. isimli şahıs Hasan L.’ye kafa atarak elindeki bıçakla ayağından yaraladı.

BIÇAKLA YARALADI YERE DÜŞÜNCE DEFALARCA TEKMELEDİ

Gruptaki diğer gençler de olaya dahil olarak Hasan L ve arkadaşı Velit A.’yı darp etmeye başladı. Yere düşen Hasan L.’yi grubun içindeki Hasan K. de elindeki bıçağı sallayarak yaraladı. Yaralı Hasan L.’yi arkadaşı Velit A. tedavi olmak üzere hastaneye götürdü. Gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, olaya karışan gençlerin kimliklerini belirlemek için güvenlik kameralarını inceledi. Çalışmalar sırasında ekipler, Hasan K.’yı Şirintepe Mahallesi’nde cadde üzerinde, Yasin A.’yı ise aynı mahallede farklı bir cadde üzerinde yakaladı. Gözaltına alınan 2 şahıs emniyete götürüldü.