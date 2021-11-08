Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Birçok kafede satılan ve çoğu insanın bayılarak içtiği White Chocolate Mocha’yı bire bir olmasa da evinizde de yapabilirsiniz. Kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bu tarif benzer kremsi ve lezzetli tada sahip ve tabii ki daha ucuzdur. Orijinal tarifte espresso kullanılıyor ancak birçok evde bulunmadığı için sevdiğiniz bir granül kahveyle de bu lezzeti yakalamanız mümkün...

GEREKLİ MALZEMELER

¥ 3/4 su bardağı süt

¥ 3-4 parça beyaz çikolata

¥ Yarım fincan kaynar su ile hazırlanmış granül kahve

¥ İsteğe bağlı şeker

Süt ve beyaz çikolata parçalarını kalın tabanlı küçük bir tencereye ekleyin. Beyaz çikolata eriyene ve sos pürüzsüz hâle gelene kadar kısık ateşte çırpın. Granül kahveyi demleyin ve sevdiğiniz bir fincana dökün. Beyaz çikolatalı süt sosunu da kahvenin üzerine dökün ve damak zevkinize göre şeker ekleyin. Gözünüze hitap etmesini istiyorsanız üzerine hazır krema ekleyip, yine beyaz çikolata rendeleyebilirsiniz. Toz Hindistan cevizi de ayrı bir aroma katacaktır.

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Kahve tiryakilerine kötü haber: ‘Yüzde 60’ı tükeniyor’ Son dönemde yapılan çalışmalarda iklim değişikliğinin çevresel ve sosyolojik etkileri incelenirken, ABD’de gıda, özellikle de kahve üzerindeki etkisi üzerine bir çalışma gerçekleştirildi. New York ve Michigan State Üniversitesi bilim insanları tarafından ortak gerçekleştirilen çalışmada, “Yüksek kaliteli kahve türlerinin yüzde 60'ının iklim değişikliğinin olumsuz etkileri nedeniyle yok olma riskiyle karşı karşıya olduğu gözüküyor" denirken, “Muhtemelen hayatımızın geri kalanında her gün kahveye daha fazla para ödeyeceğimiz anlamına geliyor” açıklamasında bulunuldu.