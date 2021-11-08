Türkiye Gazetesi

Kastamonu’nun Hanönü ilçesine bağlı Yeniköy köyünde yaşayan Ali Özkan (78) ve eşi Cemile Özkan (76), tedavi için gittikleri İstanbul’da koronavirüse yakalandı.

İstanbul’da bir hastanede tedavi altına alınan Ali Özkan önceki gün vefat etti. Özkan, Kastamonu’nun Hanönü ilçesine bağlı Yeniköy köyünde defnedildi. Cemile Özkan da eşinden 1 gün sonra koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Cemile Özkan, eşinin mezarının yanına defnedildi.

Bilim adamları akrep zehrini incelemeye başladı: Koronavirüse karşı koruyabilir Covid-19 nedeniyle dünyada hayatını kaybedenlerin sayısı 5 milyonu aştı. Ölümler artmaya devam ederken, bilim insanlarından ölümcül hastalığa çare aramaya devam ediyor. Yeni bir araştırma yapan bilim adamları, Mısır çöllerinde yaşayan akrebin zehrini kullanarak, koronavirüsün insan hücrelerine girmesini engelleyen bir ilaç geliştirdiklerini duyurdu. Uzmanlar, akrep zehrinin virüslere karşı çok güçlü koruyucular içerdiğini ve çalışmalarının yeni bir dönüm noktasına işaret ettiğini belirtti.