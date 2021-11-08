Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen olayda sahte içkiden zehirlendiği öğrenilen adam kaldırıldığı hastanede öldü. 35 yaşındaki Ufuk B. dün gece İbrahim Ağa Mahallesi'nde arkadaşlarıyla birlikte içki içti. Ardından 4 Eylül Mahallesi'ndeki evine giden Ufuk B, sabah fenalaşması üzerine yakınları tarafından Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.
HASTANEDE CAN VERDİ
Müdahalenin ardından Salihli ilçesinde özel bir hastaneye sevk edilen Ufuk B. buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ufuk B'nin sahte içkiden zehirlendiği şüphesi üzerinde durulduğu öğrenildi.
Sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı arttı Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı yükselmeye devam ediyor.
Karı koca sahte içki kurbanı oldu Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen ve toplamda 9 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sahte içki zehirlenmesinde hayatını kaybedenlerden biri olan Levent Engin (46) son yolculuğuna uğurlandı. Engin’in eşi Nurcihan Engin de önceki günlerde aynı nedenden ötürü hayatını kaybetmişti.
Sahte içkiden zehirlenen genç öldü
Manisa'da sahte içkiden zehirlenen genç kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen olayda sahte içkiden zehirlendiği öğrenilen adam kaldırıldığı hastanede öldü. 35 yaşındaki Ufuk B. dün gece İbrahim Ağa Mahallesi'nde arkadaşlarıyla birlikte içki içti. Ardından 4 Eylül Mahallesi'ndeki evine giden Ufuk B, sabah fenalaşması üzerine yakınları tarafından Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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