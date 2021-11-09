Türkiye Gazetesi

Malatya’da İnönü Caddesi Sıtmapınarı mevkiinde bulunan 2 katlı bir bina saat 16.50’de çöktü. Çok sayıda arama kurtarma ekibinin enkazda çalışma başlattığı olayda, 13 yaralı kurtarılarak hastaneye kaldırılırken, enkazda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

KESİLEN KOLON NEDENİYLR ÇÖKME OLDU

İlk belirlemelere göre binanın alt katında bulunan tavuk mangal restoranının işletmecisi H.D.’nin yandaki boş dükkanı işyerine katmak için tadilat başlattığı ve çökmenin de kesilen kolon nedeniyle olduğu öne sürülüyor.

Enkazdan hafif yaralı olarak çıkarılan işyeri işletmecisi H.D.’nin hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındığı ve ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

Malatya'da bina çöktü: 13 kişi kurtarıldı Malatya’da henüz belirleyemeyen bir nedenle bina çöktü. Kısa sürede arama kurtarma çalışmaları başlatılırken, enkazın altından 13 kişinin yaralı olarak çıkarıldığı öğrenildi. Valilik hastaneye kaldırılan yaralılardan 8'inin taburcu edildiğini, müdahalesi sürenlerin ise hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı'nı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ise herhangi bir kayıp bilgisinin ulaşmadığını açıkladı.

Malatya'da göçükten kendi imkanlarıyla çıktı: Tabya üzerimize çöktü Malatya'da göçük yaşanan binanın enkazından kendi imkanlarıyla çıkan Şemseddin Bozdemir, "Tabya üzerimize çöktü. Duvar patladı, o patlaktan çıktık. 2 arkadaşımı da kendim tutup yukarıya, çatıya çektim çıkardım." dedi

Malatya’da binanın çökme anı sonrası yaşanan panik kamerada Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde 2 katlı binanın çökme anı ile yaşanan panik anları kameraya yansıdı.