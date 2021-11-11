Türkiye Gazetesi

Denizli’deki Pamukkale travertenlerini ziyaret eden yerli bir turist gezerken birbirine yapışık halde iki minik kaplumbağa gördü. Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede 'kara kaplumbağa' türü olan iki minik hayvanın siyam ikizi olduğunu tespit etti. Yaklaşık 1 aylık olan siyam ikizi kaplumbağalar doğada tek başlarına yaşayamayacakları için incelemek ve bakılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Serdar Düşen ve Prof. Dr. Eyüp Başkale'ye teslim edildi.

ÖNEMLİ ÖZELLİKLERE SAHİP BİR TÜR

Bulunan kaplumbağaların önemli özelliklere sahip türlerden olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Eyüp Başkale, “Bu türün siyam ikizi olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Biraz daha detaylı olarak baktığımızda mide kısmından başlamak üzere sindirim sisteminin tek bir açıklıktan dışarı çıktığını görüyoruz. Aynı şekilde arka bacaklarda tek bir bireye aitmiş gibi görünüyor, birleşmiş durumda. Böyle bir türün doğada yaşaması çok zor. Bu yüzden bizler de teslim alıp kendi laboratuvarlarımızda yaşatmaya çalışacağız. Umarım başarılı oluruz. Çünkü önemli özelliklere sahip türlerden bir tanesi olarak karşımıza çıktı” dedi.

DOĞUŞTAN BİRBİRİNE YAPIŞIK

DKMP Şube Müdürü Hamdi Akan ise, siyam ikizi kara kaplumbağalarının Pamukkale Üniversitesi tarafından en iyi koşullarda bakımının yapılarak yaşamına devam edeceğini söyledi. Akan, "Yaklaşık 1 aylık olduğunu tahmin ettiğimiz bu kaplumbağa, Pamukkale'yi ziyaret eden bir vatandaşlımız tarafından bulunarak bize haber verildi. Bu iki küçük kaplumbağa, doğuştan birbirlerine yapışık vaziyette. Bu ikiz kaplumbağaları, araştırılması için hocalarımıza teslim ediyoruz. Onlar incelemelerini yapıp ne yapılması gerektiğine en iyi şekilde karar vereceklerdir" diye konuştu.

Pamukkale’yi havadan görmek isterken yere çakıldı ​Denizli’de yamaç paraşütü yaptığı sırada ters rüzgara kapılan yabancı uyruklu turist yere çakıldı. Olayda yaralanan turisti AFAD ve itfaiye ekipleri düştüğü çukurdan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.