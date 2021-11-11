Türkiye Gazetesi

Hacıkadirler kavşağında Emrecan A. idaresindeki otomobil hatalı sollama sonrasında karşı şeride geçerek, Doğan G. idaresindeki otomobil ve Bülent E. idaresindeki otomobile çarptı. Kazanın ardından D-100 karayolu Ankara istikameti savaş alanına döndü. Otomobiller paramparça olurken, sürücüler Emrecan A., Bülent E., Doğan G. ile yolcular Hüseyin D. ve Ferhat Baştimar yaralandı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ferhat Baştimar, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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