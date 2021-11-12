Türkiye Gazetesi

Başakşehir İkitelli’de ESKOOP Sanayi Sitesi’nde bulunan bir dokuma atölyesinde çıkan yangına vatandaşların ihbarıyla ekipler müdahale etti.

Yangın, saat 06.00 sıralarında Başakşehir İkitelli’de bulunan ESKOOP Sanayi Sitesi C-7 Blok’ta tek katlı yaklaşık 400 metrekarelik bir dokuma atölyesinde çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler iş yerini sardı. İş yerinin yandığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

4 İLÇENİN İTFAİYE EKİBİ BÖLGEDE

Başakşehir, Bağcılar, Bahçelievler ve Sultangazi’den itfaiye ekiplerinin sevk edildiği yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yayılmadan kısa sürede söndürüldü. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

Pakdemirli açıkladı: 2,4 milyar liralık yangın uçağı alınacak Orman yangınlarını söndürme konusunda uçak alım projesine başladıklarını açıklayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu iş için 2,4 milyar liralık bir bütçe ayırdıklarını bildirdi.