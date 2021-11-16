Türkiye Gazetesi

Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Haslı köyü Yaplan Mahallesi’nde yangın meydana geldi. Yılmaz Diktepe'ye (66) ait tek katlı ahşap evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedenini tespit etmek için inceleme başlatıldı.

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