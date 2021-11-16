Türkiye Gazetesi

Bir sokak kedisinin evin bahçesinde dünyaya getirdiği 6 yavrudan biri 4 kulaklı doğdu. 4 kulaklı doğan yavru kedi Midas’ı evin sahibinin arkadaşı Canis Döşemeci tarafından sahiplenildi. Gövdesinde kalbe benzeyen beyaz tüylü bir bölüm olan Midas’ın 2 değil 4 kulağı var.

GENETİK MUTASYONU ARAŞTIRILIYOR

Midas, evin Suzy ve Zeyno adlı iki Labrador cinsi köpeğiyle de çok iyi anlaşıyor. Sputnik'in haberine göre; duyma yetisinde herhangi bir sıkıntı yaşamayan Midas'ın vücudunda başka genetik mutasyonlar olup olmadığının tespiti için kontroller devam edecek.

Tokyo’daki üç boyutlu kedinin süpürgeyle oynadığı anlar yoğun ilgi gördü Japonya’nın başkenti Tokyo’daki dev ekrandan şehri selamlayan 3 boyutlu kediye eğlence çıktı. Bir reklam kampanyası kapsamında "Shinjuku Kedisi" robot süpürge ile oynadı.