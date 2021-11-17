Türkiye Gazetesi

Gümüşhane’de 7 yıldır pazarcılık yapan 23 yaşındaki Batuhan Demirci Giresun ve Trabzon’da ıspanak içerisine karışan ‘güzelavrat otu’ diğer bir adıyla ‘Atropa belladonna’ otu nedeniyle yaşanan zehirlenme vakaları nedeniyle satışların düştüğünü söyledi. Satışları arttırmak için afişte çözümü bulan pazarcı tezgahının üst kısmına astığı ‘Eğme başını dik tut, sana iftira atanlar utansın eyy ıspanak’ yazılı afişle ıspanağın masum olduğunu kanıtlamaya çalıştığını söyledi.

SUÇ ISPANAĞA KALIYOR

Her hafta halk pazarında pazarcılık yapan Batuhan Demirci, ıspanak toplayan vatandaşların ıspanakları düzgün temizlememesi nedeniyle zehirlenme vakalarının olduğunu belirterek, “Benim annem ne zaman ıspanak yapsa ben ıspanak yerim, bu zamana kadar hiç zehirlenmedim. Ispanak toplanan bahçelerde ıspanak demetlerinin içerisine bazı zararlı otlar karışıyor, bunu ayıklayamayan vatandaşlar bu nedenle zehirleniyor ve suç ıspanağa kalıyor. Vatandaşlar almadan önceden de soruyor. Ben bu afişi bunun için astım” şeklinde konuştu.

ISPANAK SATIŞLARINDA DÜŞÜŞ YAŞANDI

Ispanak satışlarında düşüş yaşandığını söyleyen Demirci, “Biz normalde 50 kasa ıspanak satıyorduk salı pazarında şu anda 15 kasaya kadar düştük. Ispanağın masum olduğunu kanıtlamak istiyorum ben. Ispanağın satışının artması lazım, bize Temel Reis’ten kalma bu. Ispanağın satışının yükselmesi lazım, çocuklar için d vitamininden tutun birçok vitamini barındırıyor içerisinde. ‘Eğme başını dik tut, sana iftira atanlar utansın eyy ıspanak' ” dedi.

Üreticiler ve işçiler zehirli ıspanak iddiası nedeniyle zor zamanlar geçiriyor İzmir’in Menemen ilçesinde üreticiler ve işçileri ‘ıspanak zehirlenmesi haberleri’ nedeniyle zor zamanlar geçiriyor. İşçiler evlerine gönderilirken, ıspanak almayan haller bir çok aracı geri gönderdiği için ıspanaklar elde kalıyor.