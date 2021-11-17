Türkiye Gazetesi

Bursa’da Yıldırım Gökdere Mahallesinde meydana gelen olayda bellerine bağladıkları halatla çatıda tamirat yapan iki kişi adeta ölüme meydan okudu. Çatıda kimi zaman yatarak kimi zamanda tehlikeli şekilde yürüyerek tamir yapan şahısları yoldan geçenler korku dolu gözler izledi.

YÜREKLER AĞZA GELDİ

Uzun süre belinde bağladıkları halatla tehlikeli bir şekilde çalışan iki şahıstan biri çatının en uç noktasına kadar geldikçe yürekler ağızlara geldi. O ânlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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