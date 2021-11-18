Türkiye Gazetesi

Akşam saatlerinde ilçenin Esmerçayır Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen traktör ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Traktörün ikiye bölündüğü kazada B.Y., N.Ç., H.Ç. ve Z.Y. isimli şahıslar yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı

Sivil polis aracı ile otomobil çarpıştı Kırıkkale'de sivil polis aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si polis 3 kişi yaralandı.

Feci kaza! Otomobilin çarptığı yaya ön camdan içeri girdi Kocaeli’de bir otomobil, yolun karşısına geçen yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya, otomobilin ön camından içeriye girdi. Kazada 2 kişi yaralandı.