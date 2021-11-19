Deprem anında sarsıntının etkisiyle Hınıs-Köprüköy kara yoluna kaya parçaları düştü. Trafiğe kapatılan kara yolunda jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı. Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yolun açılması için 17 iş makinesiyle çalışma yürütüldüğü belirtildi.
Son dakika: Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem AFAD, saat 15.40'ta merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Erzurum Valisi Okay Memiş, merkez üssü Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremde, Topçu Mahallesi'nde enkaz altında kalan 2 kişinin sağ çıkarıldığını bildirdi. Sağlık Bakanı Koca, depremde 4 kişinin yaralandığını açıkladı.
Erzurum Valisi'nden deprem açıklaması: 4 köyde hasar var Erzurum Valisi Okay Memiş, olan 5,1 büyüklüğündeki depremde yaralanan olmadığını, bazı evlerde hafif hasar meydana geldiğini söyledi.