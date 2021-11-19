Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık" suçundan hakkında kesinleşmiş 27 yıl 2 ay hapis cezası bulunan U.K.'nin, Karacasu Karataş Mahallesi'nde saklandığını tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, şüpheliyi kaldığı evde yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen U.K. cezaevine gönderildi.
Cezaevi firarisi hasta ziyaretine gidince yakayı ele verdi Manisa'da cinayet zanlısı cezaevi firarisi hasta ziyaretine gittiği hastanede yakayı ele verdi.
Jandarma kıyafeti giyip ev soyan hırsız cezaevi firarisi çıktı İzmir’in Ödemiş ilçesinde jandarma kıyafeti girerek eve hırsızlık yapmak için giren şüphelinin, cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı.
Hakkında 27 yıl hapis cezası vardı, firari hükümlü yakalandı
Kahramanmaraş'ta hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 27 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık" suçundan hakkında kesinleşmiş 27 yıl 2 ay hapis cezası bulunan U.K.'nin, Karacasu Karataş Mahallesi'nde saklandığını tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, şüpheliyi kaldığı evde yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen U.K. cezaevine gönderildi.
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