Türkiye Gazetesi

Saat 21.30 sıralarında Avcılar E-5 Karayolu’nda Avcılar’dan Topkapı istikametine seyir halinde olan, Kadir K. kontrolündeki otomobil ile Mert Ö. kontrolündeki otomobil henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar yol kenarındaki kaldırımda bulunan aydınlatma direklerine çarparak durabildi. Kaza sırasında Kadir K., bulunduğu araç içerisinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazadan dolayı E-5 Karayolu’nda iki şerit araç trafiğine kapatılırken geçişler tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı normale dönerken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

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