Türkiye Gazetesi

Mantar topladıktan sonra eve gitmek için yola çıkan M.M. (75) idaresindeki otomobil, Kurşunlu köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada, sürücü M.M. ile araçta bulunan H.T. (92), D.Ç. (83) ve B.Ç. (57) yaralandı.

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gölpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

H.T, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralılar Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yağışlı hava kazayı beraberinde getirdi, 3 araç birbirine girdi Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yağışlı havanın da etkisiyle zincirleme trafik kazası meydana gelirken 3 araç birbirine girdi.

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