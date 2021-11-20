Türkiye Gazetesi

Trafik kazası bir cana daha mal oldu. Bilecik'te seyir halinde bulunan bir otomobil şoförünün kontrolü kaybetmesi faciayı getirdi. Araç şarampole yuvarlandı. Kaya ile otomobilin arasında sıkışan talihsiz kadın hayatını kaybetti.

KAYA İLE OTOMOBİLİN ARASINA SIKIŞTI

Alınan bilgilere göre, Gölpazarı ilçesi Kurşunlu-Göldağı köyleri arasında seyir halinde bulunan Ömer Ç. (75) kullandığı otomobil virajı alamayarak şarampole uçtu. Araç kaya parçasına çarparak durabildi. Kazada araç sürücü, araç içinde sıkışan Hatice Ö. (72), Döndü Ç. (83), Bedriye Ç. (57) yaralandı. Araç içinde sıkışan Hatice Ö., Bilecik AFAD ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılarak, 112 ekiplerine teslim edildi. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hatice Ö. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer yaralılar Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şahısların mantar toplamadan geldikleri öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

TEM’de can pazarı: 2 kadın öldü, 1 çocuk ağır yaralı Tem Otoyolu'nda, bariyerleri aşarak karşı yöne geçen hafriyat kamyonu, biri cip olmak üzere 3 aracı biçerek kazaya sebebp oldu. Kazada, 25 yaşındaki genç bir kadın ve hayatını kaybederken, anne ve çocuğu ağır yalandı.Hastaneye kaldırılan yaralılardan anne de hayatını kaybetti.

Yağışlı hava kazayı beraberinde getirdi, 3 araç birbirine girdi Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yağışlı havanın da etkisiyle zincirleme trafik kazası meydana gelirken 3 araç birbirine girdi.

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza, yaralılar var Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.