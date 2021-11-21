Türkiye Gazetesi

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda 3 katlı bir apartmanın ikinci katında bir dairede çıkan yangın kısa sürede tüm evi sardı. Olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Ekipler kısa sürede yangına müdahale ederken, yangın çıktığı sırada evde bulunan ve dumandan etkilenen Erdal Ege Ç. (3), Tuğçe Nur Ç. (25), Kuzey Ç. (4), Gökhan Ç. (26), Abdil T. (70), Raziye T. (68) olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen Abdil T. ise Turgutlu Devlet Hastanesi'nden Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi. Yangının çıktığı daire kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Küçükçekmece’de bir tekstil atölyesinde yangın çıktı Küçükçekmece’de bir tekstil atölyesinde meydana gelen yangında 2 kadın işçi hastanelik oldu. Yangına sigara izmaritlerinin sebep olduğu öğrenildi.