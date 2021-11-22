Türkiye Gazetesi

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki arkadaşın bisiklet hobisi sonlarını getirdi. Ticari aracın önünde giden iki bisiklet sürücüsü aracın kendilerine çarpması sonucunda öldü. Kahreden kazanın ardından bariyerlere çarpıp hurdaya dönen ticari araç sürücüsü aracı bırakıp olay yerinden kaçtı.

SÜRÜCÜ KAÇTIKTAN KISA SÜRE SONRA YAKALANDI

Kaza bugün saat 20.30 sıralarında Alanya ilçesine bağlı İncekum mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Manavgat'tan Alanya istikametine gitmekte olan O.G. idaresindeki 07 LKV 76 plakalı ticari araç, aynı yönde bisikletleriyle yan yana giden iki kişiye çarpıp metrelerce sürükledi. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan ticari araç yol kenarındaki demir bariyerlere çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede bisikletleri kullanan ve üzerlerinden kimlik çıkmayan iki kişinin kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazaya karışan aracın sürücüsünün ise olay yerinden aracı bırakıp kaçtığı belirlendi.



Kazanın ardından bölgede çalışma başlatan jandarma ekipleri, araç sürücüsünü deniz kenarında buldu. Sürücünün korktuğu için olay yerinden kaçtığını söylediği öğrenildi. İsmi açıklanmayan sürücü gözaltına alındı.

Bisikletteki iki kişinin sabah saatlerinde bisikletleriyle gittikleri Manavgat ilçesinden dönmek için yine bisikletleriyle yola çıktığı öğrenildi.

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