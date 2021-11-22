Türkiye Gazetesi

Balıkesir’de yaşanan gece hareketliliği dikkat çekti. Balıkesir semalarında gece yarısından sonra gökyüzünde bir cismin alev alarak ufka doğru yanarak düştüğü iddia edildi. Vatandaşlar o anları cep telefonu kameraları ile görüntüledi.

METEOR OLABİLİR

Altıeylül ve Karesi ilçelerinden gözle görülebilen olayda, alev alan nesnenin önce yavaşça sonra hızlı bir şekilde düştüğü görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine olayla ilgili yorumlarda bulunan vatandaşlardan bazıları düşen nesnenin meteor olabileceğini iddia ederken bir kesimde düşen nesnenin meteoroloji balonu olabileceğini iddia etti.

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