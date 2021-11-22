Türkiye Gazetesi

Manisa Alaşehir'de yaşayan ve dün akşam oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçını izleyen 64 yaşındaki Ahmet Uysal, maçın 90+4'üncü dakikasında Fenerbahçe'nin attığı ikinci golün sevinci ile bir anda ayağa fırladı. Bu esnada aniden fenalaşarak yere yığılan Uysal'ı kahvehanede bulunan vatandaşlar hemen özel araçları ile hastaneye kaldırdı.

FANATİK FENERBAHÇE TARAFTARIYDI

2 çocuk ve 6 torun sahibi Ahmet Uysal, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ahmet Uysal’ın kesin ölüm sebebinin araştırılması için İzmir Adli Tıp Kurumuna sevk edildiği öğrenildi. Fanatik Fenerbahçe taraftarı olan Ahmet Uysal'ın üç katlı evinin duvarına Fenerbahçe ve Türk Bayrağı resmi yaptırdığı öğrenildi.

Kahvehanede kalp krizi geçiren Ahmet Uysal’ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumundaki incelemenin ardından memleketinde toprağa verilecek.

"KENDİ İMKANLARIMIZLA HASTANEYE KALDIRDIK"

Kahvehane sahibi Ercan Uysal, "Maç çok heyecanlıydı. Maçın son dakikalarında Fenerbahçe gol attı. Dayım rahatsızlanarak yere düştü, hemen kendi imkanlarımızla özel hastaneye kaldırdık, ama kurtarılamadı" derken, mahalle muhtarı ve aynı zamanda bacanağı olan Abdurahman Malçok, "Bacanağım hasta bir Fenerbahçe taraftarıydı. Akşam maçta Fenerbahçe gol atınca kalp krizi geçirmiş, hayatını kaybetti" dedi.

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