Madende dinamit patladı, 1 işçi canından oldu. Dalaman'a bağlı Gürleyik Mahallesi Kurudere mevkiinde bulunan özel bir firmaya ait krom madeninde saat 15.30 sıralarında patlama çalışması yapıldığı öğrenildi.
2 ÇOCUK BABASIZ KALDI
Dinamit patlatıldığı sırada, ateşlemede görevli 35 yaşındaki Recep Uysal'ın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Evli ve iki çocuk babası Recep Uysal’ın cenazesi Denizli Çameli İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Madende iş kazası: 1 işçi hayatını kaybetti Zonguldak’ta Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğünde iş kazası meydana geldi. Kazada bir maden işçisi hayatını kaybetti.
Madende oğlunu, Covid-19'dan eşini kaybeden Ayşe Gökçe: Gittiler hep, beni götürmediler Karaman’ın Ermenek ilçesindeki maden faciasında oğlu Tezcan Gökçe’yi, 30 gün önce de eşi Recep Gökçe’yi kaybeden Ayşe Gökçe, ”Gittiler hep, beni götürmediler” diye konuştu.
Muğla'da krom madeninde patlama oldu, 1 işçi öldü
Muğla’nın Dalaman ilçesindeki krom madeninde meydana gelen olayda dinamit patlaması sonucu 1 işçi hayatını kaybetti.
Madende dinamit patladı, 1 işçi canından oldu. Dalaman'a bağlı Gürleyik Mahallesi Kurudere mevkiinde bulunan özel bir firmaya ait krom madeninde saat 15.30 sıralarında patlama çalışması yapıldığı öğrenildi.
Etiketler : muğla,iş kazası,maden,patlama,