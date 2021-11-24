Türkiye Gazetesi

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Sucuzade Mahallesinde 3 katlı bir binada meydana gelen olayda bir süredir eşi Gözde İ. İle sıkıntı yaşayan ve 3 çocuğunu göremeyen Ali İ. Oturduğu 3 katlı evin çatısına çıkarak intihar etmek istedi.

Olay yerine gelen polisler şahsı ikna etmeye çalışsa da bir türli ikna olmayan Ali İ. kendisini sarkıtınca pencereden bir kişi Ali İ.’yi tutmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ekipleri gören Ali İ. kendini bıraktı. Ali İ. yardımına koşan komşusu Ufuk A.’nın üzerine düştü. Yaşananlar saniye saniye görüntülendi.

Ali İ.’nin arasının kötü olduğu eşi Gözde ve annesi Gülsen İ. ise sinir krizi geçirerek gözyaşı döktü. Sağlık görevlileri yaralanan Ali İ. ve Ufuk A.’ya ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne götürdü.

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