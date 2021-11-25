Türkiye Gazetesi

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Hakkari ve Şırnak dışında Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ile Sinop çevrelerinin genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Antalya, Isparta, Burdur, Adana, Osmaniye, Hatay, Sivas, Kayseri, Rize ve Artvin, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Erzurum, Erzincan, Tunceli'nin kuzeyi ile Sivas'ın yüksek kesimlerinde yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

SICAKLIK 4 DERECE DAHA DÜŞECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde genellikle mevsim normalleri civarında, kuzeybatı kesimlerde yer yer altında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney yönlerden, Marmara ile kuzey, iç ve batı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu 9

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 13

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 15

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 17

Antalya: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 19

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11

Erzurum: Çok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı (Yağışların bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 4

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14

Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: 27 il için sarı kodlu uyarı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava durumu raporuna göre yurdun genelinde yağışlı havanın etkili olacağı ve yurdun genelinde etkili olacak olan yağışların Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji'den 4 ile kar uyarısı! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden peş peşe açıklamalar geldi. Meteoroloji, 4 il için kar yağışı uyarısında bulunurken, kuvvetli yağışların etki göstereceği şehirler için 'Sarı kodlu' uyarıda bulundu.

Meteoroloji'den İstanbul'a 'sarı kod'lu uyarı: Birçok ilde yağış başladı (23 Kasım 2021 hava durumu) Meteoroloji'den birçok il için 'sarı kod'lu uyarı geldi, çoğu kentte sağanak başladı. 23 Kasım 2021 hava durumu raporuna göre; İstanbul dahil olmak üzere Marmara, Ege, Karadeniz'in bir kısmı ile Mersin, Adana ve Yozgat çevrelerinde yer yer gök gürültülü olmak üzere sağanak yağış bekleniyor.