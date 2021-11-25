Türkiye Gazetesi

İstanbul Zeytinburnu’ndaki Çırpıcı Mahallesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda 9 yaşındaki Resul Çınar ailesi dışarıdayken kısa bir süreliğine bakkal dükkanı kasasına geçti. O sırada bakkala giren bir kadın küçük çocuktan 4 paket sigara istedi. Sürekli konuşarak küçük çocuğun kafasını karıştırarak 300 TL ve 4 paket sigarayı alan kadın bakkaldan çıkarken küçük çocuk tarafından fark edildi. Kadın çocuğun durumdan şüphelendiğini fark edince 100 TL vererek uzaklaştı.

KÜÇÜK ÇOCUK GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Bakkaldan çıkarken dükkana yabancı uyruklu bir kişinin girdiği gören kadın durumun anlaşılmaması için yabancı uyruklu kişiye aldığı suyu taşıtmak istedi. Adam suyu taşırken şüpheli kadın da hırsızlığı gerçekleştirdi. Kadının dışarı çıkmasıyla şüphelenen küçük çocuk kadının peşinden gitse de yetişemedi. Olayın hemen ardından gelen anne Berivan Çelik’e durumu anlatan Resul Çınar, gözyaşlarına boğuldu.

SÜREKLİ KONUŞARAK KAFASINI KARIŞTIRDI

Yaşanan olayı anlatan Resul Çınar Çelik’in annesi Berivan Çelik, “Biz dışarıdaydık. Eşimle bir işimiz vardı. Çocuk dükkana bakıyordu. Bir kadın geliyor. Başında eşarp var. ‘Bana 4 tane sigara ver’ diyor. O sırada çocuğun sürekli kafasını karıştırmaya çalışıyor. ‘Bana para boz’ diyor. O arada da susmuyor. Çocuktan 2 tane 100 TL, 2 tane 50 TL alıyor. Çocuk da veriyor. Sigaraları alıyor. Oğlum da, ‘Bana para vermedin’ diyor. Oğlumun dediğine göre 2 tane 50 TL’yi fırlatıyor.” dedi.

PSİKOLOJİSİ ETKİLENDİ

Oğlunun psikolojik olarak etkilendiğini söyleyen anne Çelik, “Bugün okula gidemedi. Sınavı vardı. Sınava giremedi. Çok üzgündü. Bayağı ağlamıştı. Allah yanına bırakmasın. Şikayetçi olacağım. Oğluma üzüldüm. Daha kötü bir şey olabilirdi. Ya ona zarar verseydi. Parasında da değiliz. Kesinlikle bulunmasını istiyorum. Yanına kalmasın. Başkalarına zarar da verebilir.” diye konuştu.

Zeytinburnu’nda sahte döviz basan iş yerine suçüstü: 40 milyon liralık dolar ele geçirildi İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Zeytinburnu’nda bir iş yerine yapılan operasyonda 40 bin adet sahte 100 ABD Doları, 500 bin adet İngiltere Kraliyet Pulu, 500 adet Fransa vatandaşı kimlik kartı ve para basımında kullanılan malzemeler ele geçirdi. Kiraladığı iş yerini darphaneye çeviren sabıkalı Y.Y.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.