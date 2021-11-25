Türkiye Gazetesi

Osmangazi Köprüsü üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda sürücüler köprünün ortasında bir cip fark etti. Durum polis ekiplerine bildirildi. Harekete geçen polis ekipleri köprü güvenlik elemanları ile birlikte olay yerine geldi. Kapıları açık halde bulunan Bursa plakalı cipin yolcu koltuğunda Erhan Ersoy adına düzenlenmiş kimlik ve ehliyet ile bir adet cep telefonu ve kağıt 5 lira bulundu.

İNTİHAR ETTİĞİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Ersoy'un intihar etmiş olma ihtimali üzerine polis ekipleri sahil güvenlik ve deniz polisi ile birlikte denizde arama başlattı. Bursalı işadamı 42 yaşındaki Erhan Ersoy'un evli ve çocuk sahibi olduğu, Bursa'da ve İstanbul'da çok sayıda AVM'de fırınları bulunduğu öğrenildi. Polis Erhan Ersoy'un ailesine ulaşıp yakınlarına olayla ilgili bilgi verdi. Ersoy'un haberini alan ailesinin olay yerine gittiği belirtildi.

FSM Köprüsü turuncuya büründü FSM Köprüsü, radyasyon onkolojisi alanında toplumsal farkındalık oluşturmak için düzenlenen etkinlikler kapsamında turuncu renkte aydınlatıldı.