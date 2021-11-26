Türkiye Gazetesi

Manisa'da bir ilkokulda, öğrencisinin yüzünde ve ellerinde yanıklar gören okul müdürü durumu jandarmaya bildirdi. Jandarmanın olayın üzerine gitmesiyle birlikte, 10 yaşında olduğu öğrenilen çocuğun amcası tarafından kızgın kaşıkla yakıldığı ortaya çıktı.

ÇOCUĞU YAKMA SEBBEİ PES DEDİRTTİ

Muradiye Mahallesi Ayser Kani İlkokulunun müdürü, öğrenci Ö.K'nin (10), el ve yüzündeki yanıkları fark ederek durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine okula 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ö.K'nin ifadesinde, eve geç gittiği için amcasının çakmakla ısıttığı yemek kaşığını değdirerek elleri, yanakları ve ayaklarını yaktığını söylediği belirtildi.

Manisa Şehir Hastanesine götürülen Ö.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekipler, amca E.K'yi gözaltına aldı.

Dehşete düşüren olay! Cani baba bebeğini karınca ilacıyla zehirledi Yalova’da 13 günlük öz kızının mamasına karınca ilacı karıştırarak zehirlenmesine yol açan cani baba, annenin durumu farkederek şikayetçi olması ile gözaltına alınıp tutuklandı.

Kayseri'de evlat dehşeti: Annesini öldürüp babasını yaraladı ardından intihar etti Kayseri'de, hayırsız evlat annesini tabancayla öldürüp, babasını bıçaklamasının ardından intihar etmeye kalktı.

Gören dehşete düştü! Yaşlı adamın korkunç sonu Zonguldak'ta yaşlı bir adama ait olduğu öğrenilen başı kesilmiş bir ceset bulundu.