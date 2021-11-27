Türkiye Gazetesi

Antalya'da yaşan 13 yaşındaki Timur bir süredir kayıp. Ailesininden istediği cep telefonunun alınmamasına kızdığı için evden ayrıldığı düşünülen küçük çocuk, her yerde aranıyor. Acılı aile bir an önce evlatlarına kavuşmak için bekliyor.

"GERİ DÖN OĞLUM"

Serik ilçesi merkez mahallesinde yaşayan aile önceki gün akşam okul sonrası evden ayrılıp geri gelmeyen 13 yaşındaki çocukları Timur Nuri'yi arıyor. Oğullarının yabancı uyruklu olduğu için kimi kimsesi olmadığını belirten baba İsmail Nuri, "Annesinden cep telefonu istemiş. Tam bir cevap alamamış, annesi isteğini ertelemiş" dedi. Çocuğunun daha önce de evden habersizce çıktığını ve kızmadıklarını belirten anne gözü yaşlı bir şekilde çağrıda bulunarak, "Onu çok seviyorum. Geri dön oğlum" dedi. Kayıp ilanı verilen 6. sınıf öğrencisi Timur Nuri için polis arama çalışması başlattı.



"GELSİN EVİNE NE GEREKİRSE YAPARIZ"

15 yıllık evli olduklarını belirten Baba İsmail Nuri, Rus uyruklu olan eşinden biri oğlan, diğeri kız iki çocuğu olduğunu belirterek, "Oğlumuz Timur Nuri dün saat 18.30 gibi evden çıktı. Bir daha da geri gelmedi. Akşam annesininin anlattığına göre cep telefonu isteme olayı olmuş. Tam bir cevap alamayınca erteleme zorunda kalmış isteğini. Küsüp gittiğini tahmin ediyoruz. Ben kanepede uyurken dışarı çıkmış. Sonra polise kayıp ilanı verdik. Merkez mahallesinde oturuyoruz. Gece buraları ve sahiller ile köy tarafında mezarlıkları gezdim. Bir haber alamıyoruz, belki yoğun yağış nedeniyle gizlenip saklanıyorsa daha da zorlaştı bulmamız. Evden çıkarken üzerinde bir tane polar, bir de koyu bir eşofman ayağında spor ayakkabı vardı. Büyük ihtimalle bir sinirle öfkeyle çıktı. Biz ona kızmıyoruz. Annesi de üzülüyor. Gelsin evine neyse gereğini yaparız yardımcı oluruz. Benim ailem Antalya'da, eşimin annesi bizde kalıyor. Eşim de yabancı uyruklu olduğu için Timur'un kimsesi yok, gideceği bir yer de yok. Olabileceği yerleri de ben zaten kontrol ettim" diye konuştu.

Bursa’da kayıp olan kızlar 4 gün sonra bulundu Bursa’da 4 gün önce işe gidiyorum diyerek evden çıkan 16 yaşındaki Ayşegül ve Gamze polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda bulundu.

Bir ilçe evden ayrılıp kayıplara karışan genci arıyor Kars'ın Digor ilçesinde evden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan genç için arama çalışması başlatıldı. Köy ve çevresinde başlatılan çalışmalarda herhangi bir ize rastlamayan ekiplerin arazideki arama çalışması devam ediyor.

Bir şehir onu arıyor: 16 yaşındaki Selda 2 gündür kayıp Cumhuriyet Bayramı programına katılmak üzere evden ayrılan Selda, 2 gündür kayıp. Acılı ailesi Selda'dan gelecek güzel bir haber bekliyor.