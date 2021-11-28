Türkiye Gazetesi

Trafik kazası bu defa Şanlıurfa'da bir cana mal oldu. Viranşehir ilçesinde kontrolden çıkıp devrilen otomobil 1 kişi mezar oldu. Araçta yolculuk eden şoför dahil diğer 4 kişi 4 kişi ise yaralandı.

TÜM MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesi ile Diyarbakır’ı birbirine bağlayan karayolu üzerindeki kırsal Gözler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mehmet Can A.’nın (29) kullandığı 35 FK 626 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Mehmet Can A. ile birlikte Muhammed Miran Ş. (1), Rahime Ş.(63), Leyla Ş.(33) ve Seher Şimşek (26) yaralandı. Olay yerine giden ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Seher Şimşek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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