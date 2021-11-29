Türkiye Gazetesi

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesine bağlı Şalgamlı Aile Sağlığı Merkezi’nde hekim olarak görevini sürdüren İrem Büşra Üngül İstanbul’da yaşayan ailesine ziyarete gittiği sırada kaçan kedisinin peşine düştü. Balkona kaçan kedisini içeriye almak isteyen 27 yaşındaki Doktor Üngül, 5. katın balkonundan düşerek yaşamını kaybetti. Genç Doktor İrem Büşra Üngül, bugün Hayrabolu’da düzenlenecek cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlanacak.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü’nün yayınladığı başsağlığı mesajında “Hayrabolu İlçesi Şalgamlı Aile Sağlığı Merkezi’nde hekim olarak görevini ifa eden Sağlık Ailemizin Değerli Üyesi ve Kıymetli Meslektaşımız İrem Büşra Üngül, 27 Kasım 2021 tarihinde İstanbul’da vefat etmiştir. 1994 yılında Tekirdağ’da doğan, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2019 yılında mezun olan meslektaşımız, bu tarihten itibaren Hayrabolu ilçemizde Toplum Sağlığı Merkezi, Saka Hüseyin Aile sağlığı Merkezi ve Şalgamlı Aile Sağlığı Merkezinde görev yaparak değerli hizmetlerde bulunmuştur. Meslektaşımızın ölüm haberi sağlık camiamızı derin üzüntüye boğmuştur. Kendisine Allah’tan rahmet; Ailesine sevenlerine ve sağlık ailemize sabırlar dileriz. Başımız sağ olsun” denildi.

Boşanan çift kedileri paylaşamayınca ortada kalan kediler barınağa verildi İstanbul’da boşanmaya karar veren çift sahip oldukları iki cins kedinin kimde kalacağına karar veremeyince kedinin sonu barınak oldu. Sevimli kediler şimdi sahiplerini bekliyor.