Türkiye Gazetesi

Tüm ülkede etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Bursa’da dün geceden itibaren etkili olan fırtına hava ulaşımını da etkiledi. Aşırı rüzgar ve fırtınadan dolayı Trabzon Bursa seferini yapmak üzere kalkan uçak Yenişehir Uluslararası Havalimanı’na iniş yapamadı. Trabzon’dan kalkan uçak aşırı rüzgar ve fırtına nedeniyle havalimanına inemeyerek geri dönüp Ankara’ya iniş yaptı.

SALI GÜNÜNE KADAR DEVAM EDİYOR

Yetkililer Salı gününe kadar devam etmesi öngörülen fırtına nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

İzmir’de fırtına tramvay seferlerini de etkiledi İzmir’de etkili olan sarı fırtına sebebiyle Karşıyaka ilçesinde deniz taşması nedeniyle tramvay seferleri de aksadı. Tüm deniz seferleri de geçici süreyle askıya alındı.