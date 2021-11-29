İstanbul’da gün içerisinde etkili olan kuvvetli lodos ve yağış megakentte trafiği adeta felç etti. İBB verilerine göre yoğunluk şuan için yüzde 78 seviyelerine ulaştı. Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da sabah saatlerinden bu yana etkisini gösteren kuvvetli lodos ve yağışlı hava hayatı durma noktasına getirdi. Lodos ve yağışlı havanın en çok etkisini gösterdiği illerden İstanbul'da araçlarıyla yola çıkan vatandaşlar trafiği adeta felç etti.
UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU, TRAFİK DURDU
İstanbul’un bir çok noktasındaki yoğunluk nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik bazı bölgelerde durma noktasına geldi. İstanbul Boğazındaki lodos nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde ise trafik zaman zaman kontrollü bir şekilde tek şeritten sağlanıyor.
BAZI RAYLI SİSTEMLER VE DENİZ ULAŞIMINDA AKSAKLIKLAR VAR
Olumsuz hava koşulları nedeniyle, bazı raylı sistem seferlerinde ve deniz ulaşımında da aksaklıklar yaşanıyor.
İstanbul’da lodos: Dalgaların yüksekliği metreleri buldu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan fırtına uyarısı sonrasında İstanbul’da lodos etkili oldu. Lodosla beraber yükselen dalgaların boyu metrelerce yükseldi.
Lodos fırtınası Kuzey Ege’de etkili oluyor Kuzey Ege’de etkisini artıran lodos rüzgarı fırtınaya dönüştü. Lodos fırtınası nedeniyle Balıkesir’in Edremit ilçesi sahillerinde dev dalgalar oluştu.
İstanbul'da lodos trafiği de etkiledi, yoğunluk yüzde 78
Meteorolojinin günler öncesinden uyarıda bulunduğu fırtına Türkiye'nin bir çok yerinde hayatı felç etti. İstanbul'da fırtınadan en çok etkilenen illerden biriydi, bu durum trafiğe de yansıdı yoğunluk şuan yüzde 78'i gördü.
İstanbul’da gün içerisinde etkili olan kuvvetli lodos ve yağış megakentte trafiği adeta felç etti. İBB verilerine göre yoğunluk şuan için yüzde 78 seviyelerine ulaştı. Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da sabah saatlerinden bu yana etkisini gösteren kuvvetli lodos ve yağışlı hava hayatı durma noktasına getirdi. Lodos ve yağışlı havanın en çok etkisini gösterdiği illerden İstanbul'da araçlarıyla yola çıkan vatandaşlar trafiği adeta felç etti.
Etiketler : istanbul,trafik,istanbul haberleri,lodos,