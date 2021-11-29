Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin inşaatında çalışan 21 yaşındaki Serkan Duran, kuvvetli rüzgâr nedeniyle yıkılan inşaat duvarının altında kaldı.
Arkadaşlarının yardımıyla kurtarılan ağır yaralı Duran, hastaneye kaldırıldı ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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