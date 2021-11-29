Balıkesir genelindeki ilk ve ortaöğretim kurumlarında yüz yüze eğitime bir gün ara verildi. Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “İlimiz genelinde etkisini sürdüren kuvvetli fırtınanın neden olabileceği olumsuz durumlar göz önüne alınarak 30.11.2021 Salı günü bir gün süreyle bütün ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitime ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz bir gün izinli sayılacaktır” denildi.
8 ilde eğitime bir gün ara verildi İstanbul'da sabahtan beri etkili olan lodos, can kayıplarına yol açtı. İstanbul Valiliği, daha fazla kişinin ölmemesi için vatandaşları uyardı. Valilik, fırtınanın gece yarısına kadar etkili olabileceğini söyledi. Öte yandan bir çok ilden açıklamalar peş peşe geldi, işte okulların tatil olduğu yerler...
Balıkesir'de okullar lodos sebebi ile tatil edildi
Kuvvetli lodos Türkiye'nin bir çok bölgesinde etkisini sürdürmeye devam ederken, tedbir amaçlı bir kaç ilde okullar tatil edildi. Son tatil haberi de Balıkesir'den geldi, yarın eğitime ara verildi.
Balıkesir genelindeki ilk ve ortaöğretim kurumlarında yüz yüze eğitime bir gün ara verildi. Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “İlimiz genelinde etkisini sürdüren kuvvetli fırtınanın neden olabileceği olumsuz durumlar göz önüne alınarak 30.11.2021 Salı günü bir gün süreyle bütün ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitime ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz bir gün izinli sayılacaktır” denildi.
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